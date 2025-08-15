L’arte a misura d’uomo: ecco le proposte

Dal pontile di Tonfano a Valdicastello, passando per il centro storico, Pietrasanta parla d’arte. Da oggi e per tutto il fine settimana, la grande mostra estiva di Kan Yasuda “Oltre la forma” sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 24, accompagnando i visitatori nella chiesa e nel Chiostro di Sant’Agostino, tra le piazze Duomo, Carducci, XXIV Maggio, Amadei e fino alla sommità del pontile di Tonfano.

Negli stessi orari aperte anche le gallerie del Museo dei Bozzetti e il Museo Archeologico “Bruno Antonucci” con l’esposizione “Versilia archeo-scoperte 2025”, dedicata ai reperti ritrovati nel sito della “Tana del Lupo” a Valdicastello e che testimoniano la presenza dell’uomo di Neanderthal circa 130.000 anni fa.

Nelle sale espositive del centro spazio a due rassegne temporanee al femminile: domani alle 19, nella sala del San Leone, inaugura la collettiva “Fatalità” di Antonella Casazza, Loredana Galante e Marta Mez; nella sala delle Grasce è già possibile scoprire “Breaking the Saying” della visual artist boliviana Narda Zapata (orario 11-13 e 17-22).

Aperti anche Sala Luisi e Palazzo Panichi dalle 19 alle 24; la Casa Natale di Giosuè Carducci, a Valdicastello, dalle 17 alle 20. Le spettacolari architetture del campanile del Duomo di San Martino si potranno ammirare dalle 19,30 alle 23,30 mentre domani dalle 21,30, la sacrestia antica della Collegiata si aprirà per mostrare la preziosa pianeta ricamata su disegno di Sandro Botticelli.

Sempre visibile, in via Sant’Agostino, l’installazione “Pace” di Tano Pisano e, a Tonfano, la rassegna Omaggio agli Artigiani.