Sculpture show. Quindici opere in esposizione

Da domenica fino al 3 agosto la Piccola Atene diventa capitale della scultura: Accesso Galleria ospita la mostra "The Sculpture Show 2025", una selezionata indagine sulla scultura contemporanea figurativa che presenta 15 opere, tra cui alcune inedite, di Peter Simon Mühlhäußer, Pierre-Alix Nicolet, Kelly Robert, Bruno Walpoth realizzate in diversi materiali come il marmo, il legno, il bronzo, la terracotta e il vetro. Formati, stili e materiali differenti quelli degli artisti protagonisti della mostra che dimostrano la versatilità del linguaggio scultoreo e la vastità delle possibilità espressive. Peter Simon Mühlhäußer presenta 5 sculture in marmo e ritorna all’origine della sua formazione artistica. Pierre-Alix Nicolet inizia a studiare scultura in Borgogna nel 2009 e ha e all’Accademia di Belle Arti di Carrara. In mostra, si ammirano 4 lavori, di cui tre in vetro e uno in bronzo. Kelly Robert propone 4 opere, due in bronzo e due in terracotta. Diplomata alla Rhode Island School of Design nel 2001 Robert nel 2020 ha ottenuto due borse di studio e due soggiorni di studio a Carrara. Bruno Walpoth espone due busti in legno a grandezza naturale. Nella sua arte, Walpoth combina la formazione ricevuta negli studi di Ortisei con il nonno e lo zio, entrambi scultori, con i loro oltre 400 anni di storia della lavorazione del legno, con le tecniche e le forme della scultura contemporanea apprese all’Accademia di Belle Arti di Monaco.Obiettivo della mostra è dimostrare le possibilità della scultura figurativa come linguaggio immerso nel presente e nella contemporaneità. Accompagna la mostra un catalogo realizzato da Accesso Galleria.

Maria Nudi