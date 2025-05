Nel weekend. La grande arte con due mostre

PIETRASANTA

Un doppio appuntamento espositivo artistico domani nella Piccola Atene che intreccia talento, formazione e respiro internazionale. Alle 17 nella sala del San Leone prende vita "Continuamente" l’esposizione collettiva curata dagli studenti del liceo artistico "Stagio Stagi" di Pietrasanta. La mostra è un viaggio nella creatività in divenire: nel continuo dialogo tra passato, presente e futuro, gli studenti plasmano la materia per dare forma a nuovi linguaggi espressivi, reinterpretando la tradizione artistica locale con uno sguardo aperto all’innovazione.

Alle 18 nella sala delle Grasce, lo scultore tedesco Hex (nella foto) presenta "Planet Pietrasanta a universe of sculptures". È un’interessante mostra personale, che racconta il legame profondo tra l’artista e la città dei maestri artigiani attraverso. In mostra 20 opere di piccole dimensioni in marmo, bronzo e acciaio, realizzate in collaborazione con lo Stagetti marble studio e la Fonderia Artistica Mariani e altre cinque opere di dimensioni più grandi.

A completare il percorso artistico è presente anche una serie di fotografie che raccontano e documentano il processo creativo e l’interazione quotidiana dell’artista con gli artigiani locali. Un binomio che esalta l’arte e la colloca in una dimensione internazionale. Le mostre, a ingresso gratuito, resteranno in città fino a domenica 8 giugno.