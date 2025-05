Qualità della vita in Toscana: le 5 province dove si vive meglio e perché secondo gli esperti

Firenze, 22 maggio 2025 - Tanti indicatori diversi per un mosaico che porta a definire le città migliori per qualità della vita. Un must, la graduatoria de Il Sole 24 Ore, che combina elementi sociali, economici, ambientali, demografici. Si va dall'occupazione alla qualità dell'aria, dal tasso di laureati al livello delle pensioni, dagli spazi culturali alla sicurezza urbana. Ma il dato complessivo non spiega i dettagli: ecco invece quali sono le migliori province della Toscana dove vivere in base alle sottoclassifiche, quelle più specifiche.

Prima però vale la pena di ricordare come si erano classificate le varie realtà toscane in base ai dati del 2024. Il podio era dato da Siena al primo posto (15° in Italia), poi Prato (31esima in Italia) e Pisa (34esima). A seguire: Firenze (36° posto), Arezzo (41°), Grosseto (56°), Pistoia (61°), Livorno (62°), Lucca (68°) e Massa-Carrara (70°).