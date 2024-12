Qualità della vita Sole 24 Ore, in Liguria è La Spezia la provincia dove si vive meglio

La Spezia, 16 dicembre 2024 – L'indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita vede le province liguri occupare posizioni intermedie o basse rispetto al panorama nazionale.

Tra le quattro province, La Spezia emerge come la migliore in Liguria, posizionandosi al 52esimo posto e guadagnando cinque posizioni rispetto al 2023. Seguono Genova al 54esimo posto (-7 posizioni), Savona al 69esimo posto (-10 posizioni) e Imperia 79esima, che guadagna due posizioni ma resta tra le peggiori del Nord Italia.

La Spezia, primato nelle energie rinnovabili

La Spezia si distingue per il 12esimo posto nazionale nella categoria Ambiente e Servizi, dove recupera 22 posizioni rispetto allo scorso anno. In particolare, eccelle nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che la colloca al primo posto assoluto in Italia. Ottimi risultati anche in ambito culturale, dove raggiunge il settimo posto per indice di lettura, con 7 copie di libri ogni 100 abitanti, segno di un forte interesse per la lettura.

Dall’indagine del Sole 24 Ore, che confronta le 107 province italiane sulla base di 90 indicatori, emergono per La Spezia anche alcune criticità. Per esempio è 102esima in Italia per gender gap, con un divario dei redditi del 37% tra uomini e donne, uno dei peggiori a livello nazionale. La provincia si posiziona in fondo classifica anche riguardo alle startup innovative. E’ infatti 105esima, con due startup ogni mille società di capitale, contro una media nazionale di sei. Sul fronte criminalità il risultato peggiore è quello delle denunce legate agli stupefacenti, che sono 111 ogni 100mila abitanti.