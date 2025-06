Spiagge vip, quanto costa una giornata al mare in Versilia: Twiga e non solo, i prezzi

Firenze, 7 giugno 2025 – Una giornata al mare può costare anche più di un weekend in hotel. Almeno se si scelgono le spiagge vip più esclusive d’Italia. Secondo l’annuale rilevazione del Codacons, i prezzi nei lidi di lusso hanno toccato livelli da record: in Versilia, per una tenda imperiale al Twiga Beach Club, si può arrivare a spendere 1.500 euro al giorno.

Il dato emerge dal monitoraggio sui listini degli stabilimenti balneari 2025, che include anche una classifica delle località con i costi più elevati. In media, per un ombrellone e due lettini durante il fine settimana in uno stabilimento “standard”, la spesa giornaliera si aggira ancora tra i 32 e i 35 euro, con forti differenze tra una zona e l’altra: si arriva a 45 euro a Sabaudia, 90 euro a Gallipoli, e fino a 120 euro in alcune località della Sardegna.

Uno scorcio del Twiga, celeberrimo lido vip di Forte dei Marmi

Aumenti contenuti, ma occhio ai servizi accessori

Nel complesso, i listini degli stabilimenti più comuni restano stabili rispetto al 2024: alcuni operatori non hanno modificato le tariffe, altri hanno applicato ritocchi fino al +5%. L’aumento più evidente riguarda però i servizi accessori: gelati, bevande, snack, pedalò, kayak e attrezzature per sport acquatici spesso subiscono rincari maggiori.

I prezzi dei lidi di lusso: da 600 a 1.500 euro al giorno

Ben diverso il quadro nelle spiagge esclusive. È qui che la spesa quotidiana può trasformarsi in un investimento da alta stagione. Il caso più emblematico è quello del Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta, dove in agosto una “tenda imperiale” costa 1.500 euro al giorno. Secondo il Codacons, può ospitare fino a 10 persone, con dotazione completa: quattro letti, quattro lettini, quattro sdraio, tre sedie e un tavolo.

Chi sceglie una tenda “normale” spende comunque 600 euro al giorno, con due letti, due lettini, due sdraio e un tavolo compresi nel prezzo.

Anche altri stabilimenti di lusso in Versilia mantengono tariffe da capogiro. All’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, una postazione fronte mare ad agosto costa 560 euro al giorno e comprende due lettini singoli, uno matrimoniale, due sdraio, teli mare e una cassaforte privata.