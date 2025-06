Estate 2025, il mare toscano costa di più: ombrelloni e sdrai, in Versilia i rincari più alti

Firenze, 6 giugno 2025 – La voglia di mare non manca, ma anche quest’anno i bagnanti toscani dovranno fare i conti con rincari diffusi nei servizi balneari. Lo rileva il monitoraggio annuale dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione Isscon, che fotografa prezzi e tendenze dell’estate 2025 in tutta Italia.

A livello nazionale l’aumento medio dei costi è del +2,3% rispetto al 2024, ma la Toscana si distingue per rialzi anche più marcati. «Sono in linea con la Sicilia, che guida la classifica con un +6% su base annua. I rincari più alti si registrano soprattutto in Versilia», commenta Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana.

Cosa rincara di più

Ad incidere sul caro-estate sono soprattutto i prezzi degli abbonamenti giornalieri, ma anche di servizi più particolari, come la vasca idromassaggio o la tenda in spiaggia. In dettaglio, la tenda in spiaggia sale dell’11%, passando da 32 a oltre 35 euro e la vasca idromassaggio, con il +10%, servizio che quest’estate si pagherà mediamente 15 euro a testa. Rincarano del 6% rispetto al 2024 l’abbonamento giornaliero (ombrellone, lettino e sdraio), che sfiora i 36 euro, e l’ombrellone maxi in spiaggia, che costa 28,50 euro.

Se si allarga l'orizzonte agli ultimi tre anni e si prendono in considerazione i prezzi medi in agosto, Il noleggio del pedalò è cresciuto del +13%, passando da poco più di 10 euro a quasi 11,60 euro. L’abbonamento giornaliero per un ombrellone, una sdraio e un lettino è aumentato dell’11%, mentre l’abbonamento mensile è salito dell’8%, con una media che si avvicina ai 774 euro.

Le strategie per risparmiare

Davanti a prezzi in continua crescita, le famiglie cercano soluzioni alternative per contenere la spesa. Sempre più lidi propongono formule flessibili, come l’happy hour al mare o la mezza giornata, che permettono di godere dei servizi balneari solo al mattino o nel pomeriggio, con risparmi fino al 50% rispetto alla giornata intera.

Si diffondono anche le app di condivisione, che consentono di “prestare” ombrelloni e lettini per le ore in cui non si è presenti, a prezzo scontato. Altra tendenza in crescita è quella dei pacchetti all inclusive, che offrono ombrellone, lettino, pranzo, aperitivo e sport acquatici (come canoa o sup) a prezzi compresi tra 35 e 50 euro, a seconda della fila scelta, del menù e del giorno (feriale o festivo).

Infine, non mancano le novità sul fronte delle prenotazioni online. Molti stabilimenti offrono la possibilità di acquistare, con un piccolo supplemento di circa 5 euro, una “assicurazione maltempo”, che consente di recuperare l’importo speso in caso di temporali o condizioni meteo proibitive.