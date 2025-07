Meteo, Toscana divisa in due. Autunno al nord, estate rovente al sud ma ora cambia tutto

Firenze, 25 luglio 2025 – La cartina del Lamma mostra una Toscana divisa meteorologicamente in due: “Sul Nord Ovest della regione – spiegano dal consorzio di Sesto Fiorentino – temperature massime autunnali, comprese in pianura tra i 18 e i 23 gradi. Sull'estremo sud della regione estate piena con massime tra i 32 e i 36 gradi”.

L’escursione termica tra la località più fresca della regione (Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara) e quella più calda (San Donato, in provincia di Grosseto) c’è una differenza di quasi 20 gradi (18 contro 36).

A sinistra la cartina del Lamma mostra chiaramente con i colori la diversità di temperature fra il nord e il sud della regione; a destra le previsioni del Lamma

Le previsioni del tempo

Cosa c’è da aspettarsi per i prossimi giorni sul fronte meteo?

Per la giornata di sabato 26 luglio sensibile calo termico anche sulle province meridionali della Toscana dove invece oggi fa piuttosto caldo. Nella notte transito di piogge sparse su gran parte della regione, nel pomeriggio previsto invece tempo variabile con locali rovesci o temporali nelle zone appenniniche e interne.

Domenica 27 luglio attesa una stabilità prevalente salvo una modesta nuvolosità mattutina e pomeridiana. Temperature gradevoli e inferiori ai 30 gradi in pianura.

Lunedì invece probabile transito perturbato con rovesci e temporali. Nelle prossime ore le previsioni si faranno più precise ma al momento è prevista pioggia – localmente anche temporali forti – su tutta la Toscana centrale e settentrionale, per ora solo le province di Grosseto, Siena e Arezzo sarebbero in larga parte interessate solo da nuvolosità. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Intanto invece scatta un’allerta meteo nelle vicinanze: è quella gialla emessa da Arpal Liguria per la zona del Levante ligure, quindi anche le aree a ridosso della provincia di Massa-Carrara. Si tratta si un’allerta gialla per temporali valida dalle ore 10 alle 18 di sabato 26 luglio. Il bollettino previsionale segnala una fase di instabilità che potrebbe portare piogge localmente forti, raffiche di vento e grandine di piccole e medie dimensioni.

La tendenza per martedì 29 è di cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni sulle zone orientali; successivamente attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli-moderati settentrionali. Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta. Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.