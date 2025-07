Cani-bagnino, angeli a quattro zampe. “Alma, un dono dal cielo”

Marina di Pisa, 26 luglio 2025 – Non si risparmiano mai. Quando percepiscono qualcuno in pericolo, partono anche con le onde alte, come quelle di ieri mattina. Si lanciano in totale sintonia con i loro conduttori. C’erano anche loro, i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana) all’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” allo stabilimento della 46esima Brigata aerea. Protagonisti di una manifestazione con gli assistenti bagnanti della Fin, che hanno illustrato le tecniche di primo intervento, seguiti dalle simulazioni di primo soccorso effettuate da Misericordia di Pisa, Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza. Quindi, l’intervento con moto d’acqua e motovedetta dei vigili del fuoco e della capitaneria di Porto – Guardia Costiera, mentre un elicottero della Guardia Costiera ha mostrato le operazioni di soccorso aereo.

La Sics (130 unità cinofile) nata a Firenze, ha ora sede a Forte dei Marmi e opera in Versilia, al Giglio e a Castiglion della Pescaia. Dafne e Ambra, due Golden Retriever, ne fanno parte da due e un anno. Sono le cagnoline di Manuela Vanni e Marta Mugnai: hanno svolto un corso e hanno conseguito il brevetto. L’istruttore nazionale Luca Gaborin di Ponsacco è nella Sics dal 2016, a Tirrenia ha portato Alma, appena 10 mesi, il suo nome è ricco di significati, deriva da “anima”. È stata donata dai genitori di Giacomo Di Napoli, campione di volo e amante del mare, scomparso troppo presto. Hanno fondato l’associazione Giak Nuotatore volante a Quarrata, Pistoia. “Con la mia precedente Lizzy, ora in pensione, e altre unità cinofile, abbiamo salvato anche 7 ragazzi in difficoltà”. L’assessore Giulia Gambini riassume: “La giornata vuole sensibilizzare e mostrare a tutti i corretti comportamenti da tenere in mare per vivere il litorale in sicurezza prevenendo rischi e pericoli”.