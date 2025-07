Incendio a un camion sulla Variante di Valico, tratto chiuso a Barberino. Code e disagi in A1

Barberino del Mugello, 26 luglio 2025 – Non c’è davvero pace per chi viaggia in A1. A causa di un incendio a un mezzo pesante avvenuto nella notte, è stato chiuso l’allacciamento con la Direttissima-Variante di Valico dell’A1 in direzione Bologna. E’ accaduto all’altezza del km 258, nei pressi di Barberino del Mugello quando erano da poco passate le 2 di notte.

A causa di un mezzo pesante andato a fuoco, è stata chiusa la Variante di Valico

L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco: a bruciare è stato un autoarticolato che trasportava collettame vario, completamente avvolto dalle fiamme. Autostrade consiglia, a chi è diretto verso Bologna, di percorrere la A1 Panoramica, dove però ci sono numerose code almeno fino a Roncobilaccio. Coda di 3 km anche da Calenzano fino all’allacciamento con la Variante di Valico, ma l’uscita di Barberino di Mugello per le provenienze da Firenze è regolarmente utilizzabile.

In alternativa alla chiusura dell'entrata di Barberino di Mugello, verso Bologna, il consiglio è di entrare sulla Direttissima a Firenzuola. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sempre nella notte c’è stato anche un secondo intervento effettuato dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Figline Valdarno e Montevarchi: i pompieri sono entrati in azione intorno alle 2,30 sul tratto autostradale A1 al km 322+6 direzione nord per l’incendio degli pneumatici del rimorchio di un tir.

Notizia in aggiornamento