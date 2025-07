Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo

Firenze, 26 luglio 2025 – Un altro ramo caduto a Firenze. E’ accaduto intorno alle 4,30 di stanotte, sabato 26 luglio, quando una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in Via Masaccio, intersezione con Viale Don Giovanni Minzoni, per rimuovere il ramo che, una volta caduto, ha danneggiato un impianto semaforico. I Vigili del fuoco intervenuti anche con l’autoscala per la messa in sicurezza dei rami in chioma e la rimozione della parte caduta e dei rami pericolanti, così da ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.