Firenze, paura per un grosso pino caduto nel giardino di un condominio

Firenze, 22 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di domenica. Un grosso albero, un pino, è caduto in un giardino condominiale. La pianta è venuta giù all’improvviso. Sembra non si fossero mai registrati problemi. Un frastuono ha fatto affacciare alle finestre i condomini, che hanno visto la scena. Immediato l’allarme, con l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. E’ successo in via Giuseppe Pescetti, nella zona di Rifredi.

Fortunatamente, dopo una prima ricognizione, è apparso chiaro che non c’erano feriti e che nessuno era rimasto coinvolto nel crollo. Un’auto parcheggiata ha invece subito danni. I vigili del fuoco hanno poi tagliato la pianta per liberare la sede stradale.

Non è il primo caso del genere a Firenze. Diversi sono gli alberi caduti in questi mesi in città. L’ultimo episodio in ordine di tempo, il ramo che ha colpito una giovane che stava per partecipare al Firenze Rocks, il festival musicale estivo alle Cascine. La ragazza ha riportato diversi traumi. Sotto choc il fidanzato.