Travolta da un grosso ramo in attesa del concerto dei Guns N’ Roses, paura alle Cascine

Firenze, 12 giugno 2025 – La gioia e l’emozione dell’attesa per un evento al quale non vedevano l’ora di partecipare sono diventate spavento quando, intorno alle 13,30, sono stati travolti da due grossi rami che si sono staccati da un albero delle Cascine. Protagonisti loro malgrado della vicenda un ragazzo e una ragazza che, come tanti altri giovani, si trovava alle Cascine in attesa dell’apertura dei cancelli della Visarno Arena, dove stasera il Firenze Rocks inizia con il concerto dei Guns N’ Roses.

Il grosso ramo caduto alle Cascine

L’incidente è avvenuto lungo il viale alberato nei pressi di Agraria: i rami, di dimensioni ragguardevoli, hanno sfiorato il ragazzo e colpito invece la 24enne; soccorsa, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi per la dinamica; le sue condizioni non dovrebbero tuttavia destare particolari preoccupazioni. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasta ferita alla spalla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale; attesa anche la vicesindaca Paola Galgani.