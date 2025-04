Grosso pino crolla alle Cascine: aveva oltre 70 anni

Firenze, 5 aprile 2025 – Ancora un albero caduto. Questa volta a venire giù è stato un grosso pino crollato nel giardino della Catena, all’interno del parco delle Cascine. La caduta non ha provocato danni a persone o cose. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La pianta, del diametro di 100 centimetri e con un’età maggiore di 70 anni, era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dal Comune secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura adottato da Palazzo Vecchio che prevede il controllo da parte di un professionista specializzato e iscritto all'Ordine.

Il pino era in classe C, pericolosità moderata, in base alla classe di propensione al cedimento. A fine 2023 è stata effettuata una prova di tradizione ed era sottoposto a controlli annuali (l’ultimo era stato eseguito a ottobre 2024, il prossimo era previsto ad ottobre 2025).

Secondo la prima ricostruzione dei tecnici, l’albero è caduto per cedimento dell’apparato radicale a causa delle forti piogge delle scorse settimane a cui ha fatto seguito il vento dei giorni scorsi. Sul posto ci sono i tecnici della direzione ambiente. Sono in corso da parte del Comune le operazioni per rimuoverlo.

Appena una settimana fa un altro pino era caduto in via Gabriele D’Annunzio a Firenze, all’altezza della scuola primaria Ancelle di Maria e dell'Infanzia Francesco d'Assisi. Il fusto era finito nel cortile esterno di un condominio. Nella caduta l’albero aveva colpito un palo dell’illuminazione pubblica.