Firenze, 15 marzo 2025 – Continuano i danni legati al maltempo. In via di Villamagna a Firenze oggi, sabato 15 marzo, un grosso pino è caduto andando ad appoggiarsi sulla facciata di un condominio. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il pino caduto in via di Villamagna

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Firenze, con un'autoscala, per provvedere a mettere in sicurezza il palazzo in seguito alla caduta dell’albero.