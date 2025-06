Filippo Landini, la tragedia in montagna: scivola e precipita per 30 metri, morto davanti alla moglie

Minucciano (Lucca), 29 giugno 2025 – Ancora una vittima della montagna. Tragedia sulle Alpi Apuane, Filippo Landini, 62 anni di Firenze, è morto sotto gli occhi della moglie dopo essere precipitato rovinosamente per oltre 30 metri.

È successo intorno alle 13:30 di domenica 29 giugno. La coppia si trovava nell’area della Val Serenaia, nel comune di Minucciano, per una escursione considerata piuttosto impegnativa. Per cause ancora in corso di accertamento, Filippo Landini, ex dirigente di Consiag Spa a Prato e di Publiacqua, è scivolato sul sentiero, il 186 tra il monte Grondilice e la Forbice.

Inutili i soccorsi. Filippo Landini è stato dichiarato deceduto dagli operatori dell’elisoccorso Pegaso 3 intervenuti sul luogo della tragedia dopo la chiamata arrivata alla centrale operativa del 118 da parte della moglie.

I soccorritori si sono calati sul posto con il verricello, mentre una squadra della Stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano stava risalendo a piedi il percorso.

La seconda squadra del Sast intervenuta sul luogo della tragedia si è occupata di accompagnare la moglie di Landini al Rifugio Donegani a Orto di Donna.