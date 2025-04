Si sente male e muore a Scarperia: tragedia durante un’escursione

Scarperia (Firenze), 30 aprile 2025 – Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Un uomo, un escursionista, è morto nel territorio comunale di Scarperia e San Piero per un malore. Si sarebbe sentito male in un campo.

E’ stato lanciato l’allarme ai soccorsi intorno alle 17. Ogni tentativo di rianimazione è però risultato vano. A intervenire, il personale del 118 ma l’uomo, che aveva 73 anni, era già morto.

Una giornata di relax e a contatto con la natura si è dunque trasformata in tragedia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma. Le autorità confermano che l’uomo è morto per cause naturali.