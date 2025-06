Fedez a sorpresa al parco di "Eldalandia" a Pisa

Pisa, 28 giugno 2025 – In un sabato di caldo rovente, spunta un ospite inatteso al parco divertimenti “Eldalandia”, in via Livornese a Pisa.

Tra le attrazioni, a regalare animazione e risate, c’era Gigione, al secolo Luigi Ricci, volto noto del web e vero personaggio cult per chi frequenta Instagram e TikTok. Proprio il giorno prima, in uno dei suoi video comici, aveva scherzato pubblicamente invitando Fedez a raggiungerlo per fare qualcosa insieme. Un video come tanti, nato con l’ironia che contraddistingue i suoi sketch.

Nel primo pomeriggio, tra un momento d’intrattenimento e l’altro, qualcuno si avvicina a Gigione per dirgli che Fedez lo stava cercando. Proprio lui. In carne, ossa e tatuaggi. Il cantante milanese, tra i volti più noti della musica e della TV italiana, si trovava fuori dal parco, proprio lì, a La Vettola, e chiedeva di entrare per incontrarlo.

“Pensavo fosse uno scherzo, onestamente”, racconta un ancora incredulo Gigione a La Nazione. “Sembrava una cosa messa su per ridere, e invece no: era davvero lui. È stata una sorpresa meravigliosa, una di quelle che ti cambiano la giornata. Abbiamo riso, scherzato, e ovviamente fatto qualche video insieme. Una giornata da ricordare davvero”.

Gigione è abituato a ricevere commenti e interazioni da personaggi famosi sotto i suoi contenuti – da Paolo Ruffini a Fabio Rovazzi, qualche cuore o battuta non manca mai – ma fino a ieri nessuno si era mai presentato di persona, davanti a un parco divertimenti pisano, per fargli visita. Un gesto semplice ma potente, che dimostra come i social, se usati con ironia e intelligenza, possano davvero creare connessioni inaspettate, anche tra chi si muove in contesti apparentemente distanti. E che, anche senza gli studi cinematografici o i set patinati, il litorale pisano sa ancora sorprendere e accogliere i divi – con genuinità, simpatia e magari un po’ di sabbia nelle ciabatte.