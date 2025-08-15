La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Arrestato per lesioni a pubblico ufficiale
15 ago 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Cronaca
Arrestato per lesioni a pubblico ufficiale

Notte movimentata sul Lungarno D'Annunzio a Pisa, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione...

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Notte movimentata sul Lungarno D'Annunzio a Pisa, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito i militari intervenuti per un controllo stradale. Intorno alle 2 del mattino, una pattuglia ha fermato il conducente di un ciclomotore, visibilmente alterato. Sottoposto all'alcoltest, l'uomo è risultato avere un tasso alcolemico di 1,79 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Alla comunicazione del risultato, il 36enne — già in evidente stato di agitazione — ha reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni. Solo grazie all'arrivo di una seconda pattuglia, i militari sono riusciti a immobilizzare l'uomo, che è stato immediatamente arrestato. Per lui è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro del ciclomotore, che sarà oggetto di confisca. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo, tenutosi nella stessa mattinata. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pisa, con l'ulteriore prescrizione della permanenza notturna in casa dalle 20 alle 7.

