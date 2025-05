Un’altra aggressione in piena notte, ragazza rincorsa con un coltello. La salva carabiniere fuori servizio

Lucca, 22 maggio 2025 – Nuovo episodio di violenza in centro storico a Lucca. Protagonista ancora un giovane incensurato – anche se irregolare sul territorio nazionale –, con in mano la stessa arma: un coltello. Vittima della tentata aggressione, questa volta, un carabiniere fuori servizio, intervenuto per prestare soccorso a una donna spaventata dal ventenne che, dopo averla minacciata brandendo la lama, aveva iniziato a inseguirla. Il ragazzo di origini albanesi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali.

L’episodio risale a qualche notte fa, quando intorno alle 00,30 in via del Fosso, un carabiniere in forza alla sezione radiomobile della compagnia di Lucca di rientro a casa dopo la fine del turno di lavoro, è stato fermato da una donna di origini nord africane. Donna che, in forte stato di agitazione, gli chiedeva aiuto perché un ragazzo prima l’aveva minacciata con un coltello, poi aveva iniziato a seguirla. E proprio mentre la signora raccontava l’accaduto, il ventenne ha raggiunto i due, iniziando ad aggredire verbalmente il carabiniere fuori servizio. Subito il militare si è quindi qualificato come appartenente all’Arma, invitando il ragazzo a mantenere la calma. Ma così non è stato. Il ventenne, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a prendere a spallate il militare fuori servizio, fino ad arrivare a estrarre dalla tasca il coltello da cucina e ad agitarlo in direzione del busto del carabiniere. Fortunatamente nessuno dei colpi sferrati è andato in porto, data la prontezza del militare nello schivare la lama. Un’aggressione che si è protratta per un centinaio di metri, durante i quali il giovane ha provato più volte a ferire il carabiniere, per infine desistere e rifugiarsi nel vicino dormitorio. È qui che il ragazzo, poco dopo, è stato raggiunto dal militare dell’arma fuori servizio e dal personale di due volanti della Polizia di Stato, allertate nel mentre da alcuni residenti che avevano assistito alla scena. Il giovane, disoccupato, incensurato e irregolare sul territorio nazionale è stato quindi bloccato dagli agenti e portato in questura per le operazioni di identificazione.

Terminate le procedure di rito il ventenne di origine albanese è stato poi accompagnato negli uffici del Comando provinciale dei carabinieri, dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza che, la mattina seguente, ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali.