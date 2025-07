Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte

Impruneta (Firenze), 14 luglio 2025 – Un giovane 17enne è morto poco dopo la mezzanotte di Lunedì 14 luglio mentre in sella alla sua moto trial stava percorrendo la via Chiantigiana per Ferrone all’altezza del civico 119. Aveva poco prima salutato la sua fidanzatina e stava rientrando alla sua abitazione a Impruneta, quando su un tratto rettilineo è caduto rovinosamente sull’asfalto. Mentre lui è rimasto sul ciglio della strada, la moto ha proseguito per qualche metro tra l’erba e le piante. Solo una flebile luce della moto era rimasta accesa.

La moto sulla quale viaggiava il ragazzo di 17 anni morto al Ferrone

Il caso ha voluto che dietro il giovane transitasse una signora che dopo avere visto uno scintillio sull’asfalto, probabilmente lo strusciare della moto, ha fermato la macchina andando a vedere cosa era successo, individuando il giovane tra l’erba. Immediatamente ha chiamato il 112 che in poco tempo ha inviato sul posto la Misericordia del Galluzzo. Nel frattempo anche una guardia giurata si è fermata per prestare i soccorsi. Il tratto dove è avvenuto l’incidente era particolarmente buio, nel frattempo sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa che hanno alzato la colonna di luce.

Le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate, tanto che è arrivata anche l’Automedica con dottore e infermiere. Per molto tempo soccorritori e vigili del fuoco si sono alternati a praticare il massaggio cardiaco, fino a quando il medico ha costatato il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile di Scandicci e in supporto quelli di Impruneta e Barberino Tavarnelle. La strada è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni si soccorso e in seguito eseguire i rilievi. Saranno gli uomini dell’Arma a stabilire la dinamica di quanto avvenuto, un testimone da un’abitazione vicina ha dichiarato di avere sentito transitare la moto e improvvisamente scalare le marce. Tra le tante ipotesi quella che abbia attraversato la strada un animale. Ma saranno i carabinieri a stabilire cosa effettivamente sia successo al 17enne che purtroppo nonostante la tempestività dei soccorsi, ha perso la vita.