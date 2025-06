Schianto davanti all’amico, ora lotta tra la vita e la morte

Bucine (Arezzo), 23 giugno 2025 – E’ in fin di vita all’ospedale Le Scotte di Siena il 17enne vittima, sabato poco prima delle 20, di un incidente in moto in via San Salvatore nel centro abitato di Bucine. Residente nella frazione di San Leolino, il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione del paese quando, per cause in corso di accertamento, magari per la velocità o una semplice distrazione, dopo aver superato un dosso presente nella via, ha perso il controllo della sua due ruote finendo per battere violentemente la testa sull’asfalto procurandosi così ferite molto profonde.

Ad assistere alla scena un amico, anch’esso su di una moto, che ha subito capito la gravità del sinistro allertando i soccorsi e anche gli infermieri presenti nella vicina casa di riposo.

Ha fatto tutto da solo in pratica, non sono coinvolti altri mezzi.

I soccorsi del 118 sono giunti da lì a poco sul posto, intervenuti l’ambulanza India 2, forze dell’ordine e elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ragazzo al nosocomio senese con gravi lesioni alla testa. Il giovane centauro è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico e sta lottando, in pratica, tra la vita e la morte.

Sulla dinamica esatta dell’incidente stanno lavorando le autorità competenti, i carabinieri della locale Compagnia; l’unica cosa certa al momento è che un apparentemente tranquillo pomeriggio d’inizio estate si stava per trasformare in tragedia, decisivo oltre all’arrivo dei mezzi di soccorso anche l’immediato interventi dei sanitari dell’adiacente Rsa che in attesa del trasferimento all’ospedale hanno comunque prestato le prime cure al 17enne figlio unico di una coppia di genitori separati che adesso, alla pari di amici e parenti, stanno pregando affinché le sue condizioni migliorino e possa gradualmente sciogliersi la prognosi.

E sempre a “Le Scotte” di Siena è ricoverato anch’esso in condizioni molto serie il 77enne che nella notte tra mercoledì e giovedì alla Chiassa Superiore è stato investito da una ragazza in sella al suo scooter, poi trasportata per accertamenti con codice 2 al San Donato di Arezzo. Stava camminando a bordo della carreggiata.

Scarsa visibilità, semplice distrazione o velocità sostenuta sono tra le probabili cause di questo grave incidente in un punto dove i residenti della zona, diverse volte, hanno segnalato gravi criticità legate alla sicurezza proprio di quella trafficata arteria stradale che in più di un’occasione è stata teatro di tristi eventi.

Un fine settimana davvero drammatico sotto questo punto di vista, un minorenne e un anziano ricoverati nel giro di poche nello stesso ospedale con gravi traumi.