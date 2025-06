Travolto da moto nella notte, gravissimo un anziano

Arezzo, 22 giugno 2025 – Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì in località Chiassa Superiore, alle porte di Arezzo. Coinvolti una minore alla guida di uno scooter e un pedone anziano. L’allarme è scattato alle 2 quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la richiesta urgente di soccorso per un violento impatto avvenuto lungo la strada principale del centro abitato. Immediato l’intervento sul posto di numerosi mezzi di emergenza: l’automedica di Arezzo, un’ambulanza infermieristica proveniente da Subbiano, l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai primi rilievi è emerso che la ragazza, in sella allo scooter, ha investito un uomo di 77 anni che stava camminando. Le cause dell’impatto non sono ancora chiare: non si esclude l’ipotesi di scarsa visibilità, velocità non adeguata. L’incidente si è verificato in una zona residenziale, dove i residenti da tempo segnalano criticità legate alla sicurezza stradale.

Gravissimo incidente stradale nella notte. I soccorsi sul posto (Foto di repertorio)

A riportare le ferite più gravi è stato proprio il 77enne, trasportato in codice 3 – ovvero in condizioni critiche – all’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. L’uomo sarebbe stato travolto mentre si trovava a piedi nei pressi della carreggiata, ma le dinamiche precise del sinistro sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Ferita anche la giovane, in sella allo scooter, è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato per le cure. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e comprendere se ci siano stati fattori aggravanti come eccesso di velocità, scarsa visibilità o mancanza di segnaletica. Il violento impatto ha destato allarme tra i residenti della zona, accorsi in strada nel cuore della notte. La via è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso in sicurezza. Le condizioni del 77enne restano gravi: attualmente si trova in prognosi riservata.