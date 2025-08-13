Le sagre di Ferragosto in Toscana, la mappa per un viaggio tra sapori e tradizioni

Firenze, 13 agosto 2025 - Tante sagre in giro per la Toscana, regione che su questo fronte è sempre in prima linea. Sapori per tutti i gusti, feste di paese, momenti di convivialità e che spesso per le associazioni del territorio rappresentano importanti momenti di socialità e di sostentamento. E per i visitatori? Un viaggio tra i sapori di un tempo, ricette tipiche, specialità locali, ma anche divertimento perché non c'è sagra senza musica e giochi. Ecco una selezione di appuntamenti provincia per provincia, eventi che spesso non si limitanto al giorno dell'Assunta ma che proseguono nel fine settimana sfruttando il fatto che quest'anno Ferragosto apre un ponte fino alla domenica.

In alcune zone le sagre agostane sono un must: basti pensare che nella sola provincia di Grosseto ci sono ben 18 appuntamenti. Calendario più leggero invece nei territori più "cittadini" che in questi giorni si svuotano, come Prato, che però non rinuncia ad alcuni tradizionale eventi nel fresco della Valbisenzio.