Azzannata da un cane, bimba all’ospedale. Paura in centro a Pistoia. “Si è avventato all’improvviso”

Pistoia, 13 giugno 2025 – Un urlo lacerante di una bambina e la madre che la tira via di forza dal morso di un cane. È iniziato così l’incubo per una bimba di 6 anni che stava passeggiando con la mamma in piazza Gavinana, in centro a Pistoia, sul Globo. La piccola è stata morsa al polpaccio da un bull terrier lasciato libero dal padrone, una persona apparentemente senza fissa dimora che da qualche tempo staziona nelle vie del centro.

La bambina è stata ricoverata in ospedale, al San Jacopo, con una settimana di prognosi: oltre alla ferita provocata dai denti del cane, è stata sottoposta a un ciclo di antibiotici per evitare una possibile infezione al polpaccio, dato che l’animale non sarebbe stato vaccinato. A raccontare quei momenti drammatici è la madre della piccola, Diletta Capecchi, ancora sconvolta per quanto accaduto. “Stavamo passeggiando tranquillamente, avevo mia figlia per mano. Improvvisamente ho sentito urlare disperata e ho visto questo cane bianco che le mordeva il polpaccio sinistro. È stato uno shock. L’ho tirata via e, fortunatamente, il cane ha mollato la presa. La bimba ha continuato a urlare, ha iniziato a piangere e la ferita ha cominciato a sanguinare. Si vedevano chiaramente i quattro fori lasciati dai denti che erano entrati nel muscolo. Senza perdere tempo l’ho portata al pronto soccorso di Pistoia”.

La bambina è stata morsa a un polpaccio dal cane

Il cane, come accennato, non era tenuto al guinzaglio né, tantomeno, indossava la museruola. Il padrone ha provato a riprenderlo per il collare subito dopo l’aggressione, ma ormai il danno era fatto. “Non ho nulla contro i cani – sottolinea la mamma della piccola– ma mia figlia non lo aveva nemmeno considerato, ed è stata attaccata deliberatamente. Forse il cane era affamato, non lo so. Credo però che potesse andare molto peggio. Mia figlia è sconvolta, passerà una settimana in ospedale e, soprattutto, quel cane evidentemente aggressivo è ancora a spasso per la città insieme al padrone, quasi sempre senza guinzaglio. È una situazione chiaramente molto pericolosa, di cui dovrebbero occuparsi le forze dell’ordine. Quel cane, come ha morso mia figlia, può mordere senza motivo anche altre persone”.

Diletta Capecchi, la mamma della bambina aggredita da un cane in centro a Pistoia

La bambina si sta lentamente riprendendo ma è ancora molto scossa. “È chiaramente sotto shock – prosegue la madre – ma lo sono anch’io. Lei non capisce come sia successo, proveremo a farle superare il trauma dei cani, ma sappiamo non sarà facile. A noi non interessa alcun risarcimento o sanzione – conclude –, ma nostra figlia dovrà passare una settimana in ospedale e questo cane è ancora libero, lo vediamo praticamente ogni giorno. Ci fa paura, abbiamo ancora negli occhi quella scena del morso. Quel cane è pericoloso, ed è necessario che le persone siano consapevoli del rischio finché continuerà a girare senza guinzaglio”.