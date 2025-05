Bimba di 20 mesi azzannata dal cane dei vicini: “Piombato addosso all’improvviso”

Montespertoli (Firenze), 19 maggio 2025 – “Se il cane che l’ha aggredita all’improvviso l’avesse morsa un centimetro più in basso, mia figlia sarebbe morta dissanguata. Voglio raccontare questa vicenda non per fare polemica, ma per tenere alta l’attenzione su un tema importante”. È la denuncia di una 37enne, montespertolese d’origine ma residente a Scandicci, sulla disavventura capitata alla figlia di un anno e mezzo lo scorso venerdì pomeriggio in via Lucardese.

“Avevo lasciato mia figlia a Montespertoli, da mia madre – ha raccontato – a qualche decina di metri di distanza, in una delle villette della zona, c’è un bull terrier. Per quanto finora non fosse mai successo nulla, mia madre aveva sempre un certo timore in compagnia della piccola e se uscendo per una passeggiata notava nel giardino dei vicini l’animale, magari proseguiva precauzionalmente dalla parte opposta”.

Una precauzione che, tre giorni fa intorno alle 17.30, si è rivelata a quanto pare inutile: stando a quanto ricostruito, nonna e nipote si trovavano davanti al cancello di casa propria insieme a un altro vicino, quando il cane, percorsi i circa cinquanta metri che separano le due abitazioni, avrebbe aggredito la bimba azzannandole una coscia.

“Mia madre ha visto all’improvviso il cane, ancora al guinzaglio e forse liberatosi dal cancello o dal padrone, balzare addosso a mia figlia – ha continuato la donna – per fortuna è riuscita a sollevare la piccola da terra, anche con l’aiuto del vicino. Ma l’animale non voleva saperne di mollare la presa, finché il compagno della padrona non si è accorto di quel che stava avvenendo ed è intervenuto”.

La bimba è stata immediatamente trasportata al Meyer di Firenze, dove è stata medicata: la ferita riportata alla gamba le è stata suturata. “Dieci giorni di prognosi – ha specificato la mamma –: ce la siamo cavata con un grande spavento, ma siamo stati fortunati perché se il cane l’avesse morsa appena più in basso, all’altezza dei vasi femorali, mia figlia non sarebbe più con noi”.

A seguito dell’episodio, la donna si è presentata dai carabinieri di Montespertoli dove ha sporto denuncia: si ipotizza il reato di lesioni personali colpose, ma saranno i prossimi giorni a indicare eventuali sviluppi legali della questione. “Io amo gli animali, questo lo voglio premettere. Ma è inutile girarci intorno: ci sono varie razze di cani e non tutte sono di indole docile e mansueta. Chiediamo che il cane in questione venga allontanato o messo in sicurezza – ha concluso la 37enne – perché in quella zona i bambini non mancano e dobbiamo proteggerli: quel che è successo a mia figlia poteva succedere ad altri”.