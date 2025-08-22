Palazzo Leggenda riapre le porte

EMPOLI

Ancora pochi giorni e Palazzo Leggenda tornerà ad aprire le proprie porte. Dopo la chiusura estiva, infatti, da martedì a venerdì prossimi si potrà tornare a frequentarne le stanze in orario mattutino dalle 9 alle 13. Dall’1 al 14 settembre, le due settimane che precedono il ritorno sui banchi di scuola, l’ora sarà invece ampliato: il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13, mentre il mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19. Un’occasione, quindi, per tanti bambini e bambine di ritorno dalle vacanze estive per tornare a divertirsi tutti insieme stimolando la propria fantasia e creatività. Inoltre la prossima settimana tornano anche gli incontri all’aperto con "Leggenda al Parco", in cui la biblioteca esce dalle sue canoniche stanze di riferimento ed incontro il suo pubblico immersa nella natura. Il primo appuntamento con le letture, laboratori, giochi e ‘viaggi straordinari’ all’aria aperta è per martedì 26 al parco di Serravalle, mentre il giovedì successivo si replica al parco Mariambini. In entrambe le giornate le attività si svolgeranno dalle 17 alle 20. Nell’occasione sarà anche attivo in loco un punto prestito. Gli incontri, ad ingresso libero e senza prenotazione, andranno avanti fino all’11 settembre con la consueta cadenza bisettimanale. Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 0571 757873.