Salute
SaluteMorte cardiaca improvvisa nei giovani, approvata la legge Astori: Toscana prima regione in Italia
22 ago 2025
Morte cardiaca improvvisa nei giovani, approvata la legge Astori: Toscana prima regione in Italia

Dedicata a tutti quegli atleti che hanno perso la vita per questa patologia, come Davide Astori e Mattia Giani. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Prevenzione, screening e attenzione, perché la salute dei giovani è il bene più prezioso da difendere”

Mattia Giani e Davide Astori: i due giovani calciatori traditi entrambi da un tragico destino

Mattia Giani e Davide Astori: i due giovani calciatori traditi entrambi da un tragico destino

Firenze, 22 agosto 2025 – È stata promulgata la legge regionale della Toscana, prima in Italia, per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani sui suoi canali social. “È una battaglia che tocca da vicino tante famiglie e che riguarda il futuro dei nostri ragazzi – commenta il governatore –. Con questa legge la Toscana sceglie di agire con prevenzione, screening e attenzione, perché la salute dei giovani è il bene più prezioso da difendere”. 

Davide Astori morì nel suo letto prima della gara Udinese-Fiorentina il 4 marzo 2018

Il pensiero va inevitabilmente a quei giovani atleti che hanno perso la vita improvvisamente, come i calciatori Davide Astori e Mattia Giani. La proposta, sottoscritta da tutti i componenti della commissione, è stata votata all'unanimità e andrà in aula per l'approvazione definitiva a fine mese.

Qual è il contenuto della legge

Come ha spiegato Enrico Sostegni, consigliere regionale del Pd e presidente della commissione Sanità, il fulcro della legge verte “sull'attivazione dei programmi di screening cardiologico nelle scuole superiori, con questionari ed ecg digitali per individuare condizioni predisponenti, e corsi di rianimazione cardiopolmonare per studenti e personale scolastico, con rilascio di certificazioni regionali". Inoltre "si prevede l'istituzione di un registro regionale della morte cardiaca improvvisa, strumento fondamentale per raccogliere dati, individuare i fattori di rischio, promuovere la ricerca scientifica e orientare le politiche sanitarie".

Un altro capitolo centrale della legge toscana per prevenire la morte cardiaca improvvisa riguarda la diffusione e corretta gestione dei defibrillatori automatici esterni (i cosiddetti Dae), con tanto di mappatura, protocolli di manutenzione, e installazione obbligatoria in luoghi strategici. "Secondo le stime, la diffusione dei defibrillatori e la formazione adeguata possono prevenire fino a un quarto delle morti cardiache giovanili. È un dato che non possiamo ignorare", sottolinea Sostegni.

© Riproduzione riservata