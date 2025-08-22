Il futuro dell’Excelsior. Entusiasmo e curiosità per i progetti del neo direttore Ruffini

La città lo aspetta a braccia aperte. Non è ancora stato presentato ufficialmente come direttore artistico del Cinema Teatro Excelsior – la conferenza stampa si terrà a ottobre – ma a Empoli c’è già chi, Paolo Ruffini, lo sente di casa. Dal video social con cui mercoledì il comico livornese ha annunciato il suo arrivo, l’entusiasmo è cresciuto a suon di commenti e condivisioni. Una notizia che ha riportato l’attenzione su un luogo sul quale, fino al 2024, nessuno sembrava volesse puntare. Invece eccolo lì, lo storico Excelsior di Empoli, pronto a reinventarsi. Calato l’asso dalla manica, il rilancio passa da un nome: Ruffini, regista, produttore, attore, volto popolare della televisione e del teatro, "arriverà per valorizzare il nostro spazio culturale" come ha sottolineato con orgoglio la responsabile dell’Excelsior Deborah Bertini. Non è una sala qualunque, quella di via Ridolfi. Costruito agli inizi del Novecento, trasformato in multisala, è rimasto l’unico presidio cittadino capace di ospitare cinema e spettacoli teatrali dopo la chiusura del Cristallo e de La Perla. Un patrimonio da difendere, che dal 2015 ha vissuto l’incubo delle aste. Dal prezzo iniziale sui 3 milioni, sceso fino ai 500mila euro, ha trovato solo nell’aprile 2024 in un istituto di credito un nuovo asset-manager. A luglio, come conferma Bertini, la Cinema23 srl lo ha riacquistato tornando a esserne titolare. Ed eccoci a oggi, con Ruffini pronto a guidarne la rinascita. Aspettando i dettagli sulla programmazione, intanto sono online i biglietti per "Il Baby Sitter", spettacolo tra improvvisazione, comicità e poesia che il 4 ottobre il neo direttore porterà sul palco empolese da protagonista. E c’è chi, come il consigliere comunale Simone Campinoti (Forza Italia – Empoli del Fare), riporta la discussione di queste ore sul piano politico, ribadendo che non serviva un nuovo teatro da dieci milioni – il Ferruccio, il cui cantiere è appena partito – quando sarebbe bastato investire su quel che c’è già. "Non serve costruire l’ennesima scatola. Il teatro era già disponibile. La gente ci va per vedere gli spettacoli e non quanto sia bello". Un’osservazione pungente che però non scalfisce l’entusiasmo. L’offerta è e sarà al quadrato, il ritorno dell’Excelsior, la rinascita dell’ex cinema La Perla come polo giovanile, il cantiere del nuovo teatro civico: tanti tasselli che raccontano una città in fermento, pronta a giocarsi la carta della cultura come motore del futuro. Dal canto suo il Comune fa sapere di accogliere con favore un’offerta culturale in più. Quella firmata da Ruffini si andrà infatti ad affiancare – senza sovrapporsi – alla stagione di prosa portata avanti sempre all’Excelsior dal Comune con Fondazione Teatro Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. Comune che la prossima settimana presenterà il ‘suo’ cartellone. "Le luci di sala quest’anno si sono accese su moltissimi palcoscenici: l’Excelsior, Santa Maria, le frazioni, Leggenda, le scuole, i parchi - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Matteo Bensi -. La città ha sostenuto il cartellone del Teatro Shalom, con affetto è stato accolto il vernacolo al Torrione di Santa Brigida. Ora, una nuova proposta, con l’ Excelsior che ha scelto Ruffini come direttore artistico. Aspettando il Ferruccio, è proprio vero che Empoli ha voglia e bisogno di Teatro".

Ylenia Cecchetti