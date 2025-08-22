Via di Barzino, da lunedì via alla riparazione del parapetto del ponticello

EMPOLI

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di ripristino del piccolo ponte di via di Barzino che era stato parzialmente danneggiato nei mesi scorsi per cause accidentali. Lo ha reso noto nelle scorse ore il Comune di Empoli, preannunciando l’imminente inizio delle operazioni in corrispondenza del percorso ciclabile e pedonale presente nella via e facendo presente che il cantiere in questione andrà in particolare a ripristinare proprio il parapetto del ponticino che aveva riportato dei danni nel recente passato a causa di un urto accidentale (oltre a prevedere una risistemazione di manto del manto stradale).

Il cantiere che si aprirà la prossima settimana, precisamente da lunedì, riguarderà nel dettaglio la riparazione del parapetto della struttura, la sostituzione dell’attuale staccionata in legno (risultata anch’essa danneggiata, anche a causa dell’usura) e il proseguimento della pavimentazione di via Barzino, previa scarifica del manto attuale (dal limite esistente fino all’area prevista per l’intervento in questione).

Si tratta di un intervento che, com’era facilmente intuibile, impatterà (in via temporanea, se non altro) anche sulla fruibilità della pista ciclabile: per agevolare gli operai e concludere il lavoro nel minor tempo possibile, in alcune fasi delle lavorazioni sarà consentito il solo passaggio a piedi e sarà garantita la percorribilità della ciclopista dell’Arno. Si tratta ad ogni modo di un’operazione che, fa sapere il Comune, dovrebbe concludersi nell’arco di due settimane: entro il prossimo 8 settembre quindi, nella migliore delle ipotesi, le opere manutentive dovrebbero quindi essere concluse. I lavori, aggiunge il Comune, sono stati programmati in questo periodo per ridurre i disagi ai residenti che saranno informati in maniera puntuale.