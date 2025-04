Bimbo azzannato dal cane di casa, ricoverato in ospedale e operato

Orvieto, 3 aprile 2025 – E’ ricoverato con ferite alla testa all’ospedale di Perugia il bambino di due anni di origine straniera che è stato assalito nella propria abitazione dal cane di famiglia. Sulla vicenda stanno svolgendo indagini gli agenti del commissariato, che sono intervenuti dopo che i genitori del bambino hanno chiamato i sanitari, in preda ad una comprensibile paura per le possibili conseguenze dell’improvvisa aggressione. L’episodio si è verificato nel centro storico dove vive la famiglia, ma gli inquirenti ne stanno ancora accertando l’esatta dinamica e l’indagine non è stata ancora chiusa.

Il ricovero a Perugia è stato effettuato in elicottero per fare in modo che non si perdesse neanche un minuto di tempo preziosissimo. Ci sono alcuni particolari da verificare e, al momento, nessuna persona sarebbe stata iscritta sul registro degli indagati.

Stando a quanto emerge, il cane, probabilmente un pitbull, si sarebbe scagliato contro il bambino improvvisamente, prima che gli adulti provvedessero a fermarlo. Le ferite alla testa per le quali è stata emessa un prognosi di venti giorni non hanno fortunatamente compromesso funzioni vitali. Il bambino è stato sottoposto a un intervento d’urgenza che ha avuto un esito positivo.

Nell’abitazione, oltre alla polizia e agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia veterinaria per verificare la pericolosità dell’animale e disporne il sequestro preventivo per evitare il ripetersi di altre aggressioni. Gli agenti hanno sentito i genitori per ricostruire le abitudini della famiglia e capire meglio se la presenza dell’animale a contatto con il bambino fosse abituale o se, in questo caso, si fosse avvicinato per quale motivo da capire. Il cane non avrebbe comunque mai manifestato in precedenza comportamenti pericolosi.

Cla.Lat.