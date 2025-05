Siena, bambino cade dalla finestra. Il piccolo portato al Meyer

Siena, 19 maggio 2025 – Grande spavento per un bambino di 5 anni che sarebbe caduto accidentalmente da una finestra. E che si trova attualmente ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze in condizioni molto delicate. I medici, come sempre in questi casi, si sono riservati la prognosi. Quanto alla dinamica dell’accaduto la polizia sta ricostruendo i fatti. Bisogna accertare con chi era il piccolo, se stava giocando. Se, come tutti i bambini di questa età, vivaci e frugoletti, magari ha fatto improvvisamente qualcosa che non doveva senza che nessuno riuscisse ad evitarlo. Solo ipotesi, al momento. Il caso è avvolto dal massimo riserbo vista appunto la delicatezza.

Un incidente avvenuto ieri mattina nella zona dei Cappuccini sul quale, come detto, stanno conducendo accertamenti gli uomini della polizia. Intervenuti sul posto dopo il volo avvenuto in una giornata in cui l’attenzione di istituzioni, forze dell’ordine, turisti e senesi era rivolto tutto sul centro storico e sul tracciato seguito dai ciclisti del Giro d’Italia. I soccorsi sono stati rapidi. Lo spavento notevole. Chiaro da subito che le conseguenze della caduta erano importanti. Tanto che i sanitari hanno allertato l’elisoccorso. Dopo averlo stabilizzato il bambino è stato trasportato da Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze che è altamente specializzato.