La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Divieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Gatto BorisCubo nero FirenzeFeste in spiaggia
Acquista il giornale
CronacaSfilano il borsello a un’anziana. I carabinieri bloccano due donne
23 ago 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Sfilano il borsello a un’anziana. I carabinieri bloccano due donne

Sfilano il borsello a un’anziana. I carabinieri bloccano due donne

Bulgare, 30 e 45 anni, sono entrate in azione fra le bancarelle del mercato a Siena. Nel mirino delle borseggiatrici una pensionata che vive nella nostra provincia .

Controlli dei carabinieri di Siena Centro. per frenare il fenomeno dei borseggi

Controlli dei carabinieri di Siena Centro. per frenare il fenomeno dei borseggi

Per approfondire:

Stessa tecnica per rubare portafogli, medesimo mercato. Quello settimanale di Siena. Ma anche questa volta, come già avvenuto qualche settimana fa, alle due donne che fingevano di essere acquirenti e invece studiavano la ’preda’, è andata male. Perché i carabinieri della stazione di Siena Centro che facevano un servizio antiborseggio, sono stati attirati dal comportamento delle due. Seguendole e scoprendole proprio con le mani nella marmellata. Ossia dentro la borsa dell’anziana a cui avevano appena preso il borsello. Così sono state arrestate entrambe per furto aggravato. Si tratta di due bulgare, 30 e 45 anni. Sospiro di sollievo per la pensionata che ha poi ringraziato tanto i carabinieri per il colpo sventato. E i soldi recuperati, unitamente a documenti e card.

Ormai tarda mattinata, quando sono entrate in azione. L’anziana arrivata da fuori Siena per fare compere al mercato alla Lizza era la vittima giusta, hanno pensato le borseggiatrici. Non sapevano che, a debita distanza, le stavano osservando i carabinieri. Mentre una delle ladre copriva la complice con un indumento per evitare che qualcuno potesse accorgersi del furto, questa infilava la mano nella borsa della donna prendendo il portafoglio. Non ha fatto in tempo a metterlo in tasca che sono spuntati i militari di Siena Centro che prestano servizio nella caserma di San Francesco. Le hanno bloccate proprio mentre erano intorno alla vittima e la stavano appunto ’alleggerendo’. Subito arrestate per furto aggravato, i militari l’hanno trattenute in camera di sicurezza a disposizione della procura. Il 21 agosto c’è stata l’udienza di convalida in cui sono stati convalidati gli arresti e applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A settembre saranno giudicate per direttissima.

Consigli dei carabinieri per evitare di essere derubati? Tenere il portafoglio in fondo alla borsa, sotto gli altri effetti personali. Borsa che va tenuta a tracolla, possibilmente sul davanti perché meno raggiungibile dalle manolesta. Dividere il denaro da documenti e card.

La.Valde.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoCarabinieri