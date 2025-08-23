Sfilano il borsello a un’anziana. I carabinieri bloccano due donne

Stessa tecnica per rubare portafogli, medesimo mercato. Quello settimanale di Siena. Ma anche questa volta, come già avvenuto qualche settimana fa, alle due donne che fingevano di essere acquirenti e invece studiavano la ’preda’, è andata male. Perché i carabinieri della stazione di Siena Centro che facevano un servizio antiborseggio, sono stati attirati dal comportamento delle due. Seguendole e scoprendole proprio con le mani nella marmellata. Ossia dentro la borsa dell’anziana a cui avevano appena preso il borsello. Così sono state arrestate entrambe per furto aggravato. Si tratta di due bulgare, 30 e 45 anni. Sospiro di sollievo per la pensionata che ha poi ringraziato tanto i carabinieri per il colpo sventato. E i soldi recuperati, unitamente a documenti e card.

Ormai tarda mattinata, quando sono entrate in azione. L’anziana arrivata da fuori Siena per fare compere al mercato alla Lizza era la vittima giusta, hanno pensato le borseggiatrici. Non sapevano che, a debita distanza, le stavano osservando i carabinieri. Mentre una delle ladre copriva la complice con un indumento per evitare che qualcuno potesse accorgersi del furto, questa infilava la mano nella borsa della donna prendendo il portafoglio. Non ha fatto in tempo a metterlo in tasca che sono spuntati i militari di Siena Centro che prestano servizio nella caserma di San Francesco. Le hanno bloccate proprio mentre erano intorno alla vittima e la stavano appunto ’alleggerendo’. Subito arrestate per furto aggravato, i militari l’hanno trattenute in camera di sicurezza a disposizione della procura. Il 21 agosto c’è stata l’udienza di convalida in cui sono stati convalidati gli arresti e applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A settembre saranno giudicate per direttissima.

Consigli dei carabinieri per evitare di essere derubati? Tenere il portafoglio in fondo alla borsa, sotto gli altri effetti personali. Borsa che va tenuta a tracolla, possibilmente sul davanti perché meno raggiungibile dalle manolesta. Dividere il denaro da documenti e card.

La.Valde.