Anziana con deambulatore pedinata e derubata

Pisa, 28 maggio 2025 – Avevano puntato un’anziana signora con il deambulatore mentre rientrava a casa, dopo aver fatto la spesa alla Coop di Cisanello. L’hanno seguita con discrezione fin dentro il palazzo: prima l’hanno osservata entrare dal cancellino, poi l’hanno raggiunta nei locali della cantina. Lì si sono avvicinati con una scusa: volevano usare il bagno. La donna ha declinato, indicando che avrebbero potuto rivolgersi alla zia che – a detta dei due – abitava nel condominio.

Ma la coppia non ha desistito. Appena arrivati sull’androne delle scale, mentre l’anziana si apprestava a salire verso l’appartamento, la giovane le ha infilato una mano nella borsa, mentre il complice la intratteneva con discorsi. Un gesto rapido, calcolato. E il portafoglio è sparito.

Il furto è avvenuto sabato scorso in un condominio della zona residenziale di Cisanello, nei pressi del complesso scolastico Concetto Marchesi. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. A denunciare l’accaduto è il marito della vittima, che preferisce rimanere anonimo. “Sono riusciti a toglierle il portafoglio – racconta –. I due, che sembravano avere un accento dell’Est, si sono presentati come nipoti di una zia che abitava nel palazzo e hanno chiesto a mia moglie di poter usare il bagno. Lei ha risposto che potevano chiedere direttamente alla zia”.

La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri di Pisa, consegnando il filmato in cui si vedono chiaramente i volti dei due mentre mettono in atto il furto con destrezza. Secondo il marito della donna, il quartiere sarebbe stato preso di mira negli ultimi tempi da ladri che approfittano della presenza di numerosi anziani. “Solo 40 giorni fa – racconta ancora – mia moglie era stata seguita da una donna che le ha spruzzato della senape sulla schiena. Con la scusa di aiutarla a ripulirsi, ha cercato di sfilarle la catenina dal collo. Per fortuna, senza riuscirci”.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Sempre secondo alcuni residenti della zona, recentemente sarebbero stati svaligiati due appartamenti, situati uno di fronte all’altro, nello stesso complesso residenziale. “Siamo per la stragrande maggioranza anziani – spiegano – e per questo probabilmente finiamo nel mirino”. La donna, per fortuna, sta bene, ma resta lo spavento. “Se si fosse accorta di quanto stava accadendo – aggiunge ancora il marito –, avrebbe potuto reagire. Ma trovandosi sulle scale, chissà cosa sarebbe potuto succedere: una spinta, una reazione istintiva, e avrebbe potuto cadere e farsi male”. I residenti ora chiedono più controlli e invitano chiunque sia stato vittima di episodi simili a presentare denuncia alle forze dell’ordine.