Firenze, tragico incidente: muore in moto sul viale Galileo

Firenze, 27 maggio 2025 – Tragedia a Firenze. Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale. È successo intorno alle 21 sul viale Galileo dopo il piazzale Michelangelo all’altezza della scalinata della chiesa di San Miniato al Monte. In base alle prime informazioni l’uomo era in sella a una moto quando si è scontrato con un’auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. Purtroppo però, non appena arrivati, per il 55enne non c’era già più nulla da fare. È deceduto subito dopo l’incidente.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni dei soccorritori. Sul posto dell’incidente si sono formate code.

Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello scontro mortale.

Notizia in aggiornamento