Per evitare l’auto ribaltata si schianta contro un camion: muore a 59 anni, terribile incidente in A11

Prato, 27 maggio 2025 – Per evitare l’auto ribaltata davanti a lui sterza a destra e si schianta contro un camion di Autostrade per l’Italia fermo sulla corsia di emergenza per alcuni lavori. Sarebbe questa, secondo quanto appreso, una prima ricostruzione della dinamica del terribile incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, sulla autostrada A11 tra i caselli di Prato est e Prato ovest in direzione Pisa. La vittima è un uomo di 59 anni, di Sesto Fiorentino.

I soccorritori intervenuti dopo l'incidente mortale in A11 tra Prato est e Prato ovest in direzione Pisa

L’uomo stava viaggiando a bordo del suo Fiat Doblò in direzione Prato ovest. Davanti a lui una Volkswagen Golf che si sarebbe ribaltata forse dopo aver urtato qualcosa presente sulla carreggiata. Per evitare l’auto il 59enne avrebbe sterzato all’improvviso a destra finendo contro il mezzo di Autostrade fermo sulla corsia di emergenza al km 10. L’impatto è stato violentissimo: la parte anteriore del furgone è andata completamente distrutta. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Lievemente ferito invece il conducente di 60 anni dell’auto ribaltata. L’uomo è stato portato in ospedale a Prato in codice giallo.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori: un’ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco di Prato e la polizia stradale di Montecatini. I servizi funebri della Misericordia hanno rimosso la salma e l’hanno portata a medicina legale a Pistoia. La procura ha disposto l’autopsia.

Dopo l’incidente il tratto di autostrada tra i caselli di Prato est e ovest è stato chiuso per oltre un’ora per consentire le operazioni dei soccorritori e i rilievi della polizia stradale. Il traffico è stato deviato e i mezzi che transitavano in direzione Pisa sono stati fatti uscire a Prato Est per poi rientrare a Prato ovest. Nel tratto si sono formate lunghe code, fino a 5 chilometri. La situazione è poi tornata alla normalità solo intorno alle 17:30.