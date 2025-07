Il Prato è stato venduto: lo acquista una azienda toscana, i dettagli

Prato, 14 luglio 2025 – Il Prato è stato venduto. La squadra di Serie D passa di mano Il presidente Stefano Commini cede il team a una società fiorentina con a capo una giovane imprenditrice. L’azienda è la Finres Spa. Che mette nel Prato 800mila euro, estinguendo i debiti societari.

Ma ecco il comunicato del Prato: “La Humanativa Group ha ceduto il 100% delle quote della società biancazzurra In data odierna è stato formalizzato l’atto di cessione del 100% delle quote dell’AC Prato alla Finres spa, azienda a partecipazione finanziaria con sede a Firenze – si legge in una nota –. Un’operazione dal valore complessivo di oltre 800 mila euro con la quale la nuova proprietà si accollerà tutti i debiti della società laniera. Finres spa già dalla giornata di martedì procederà al saldo degli emolumenti arretrati dei giocatori e dello staff tecnico, condizione essenziale per finalizzare l’iscrizione dell’Ac Prato al prossimo campionato di serie D, entro il 21 luglio prossimo. Il presidente Stefano Commini resterà in carica fino all’espletamento di tutte le procedure necessarie al completamento dell’iscrizione della squadra alla prossima stagione 2025/2026”.

Sono stati giorni difficili e di trepidazione per i tifosi del Prato, che vedevano un futuro incerto all’orizzonte. Si era parlato di tante idee in queste settimane. Era spuntata anche l’ipotesi dell’azionariato popolare, con i tifosi che sarebbero diventati i proprietari con il 50,1% delle quote. Una strada affascinante, che tante altre piazze hanno tentato. Ma una strada complicata e difficilmente percorribile. Una Serie D che era appesa a un filo ma che adesso, almeno stando al comunicato, è assicurata.