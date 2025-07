Maxi blitz antidroga, elicotteri e unità speciali in azione: interventi in Toscana e Liguria

Firenze, 15 luglio 2025 – Dalle prime della mattina di martedì 15 luglio è in corso una vasta operazione antidroga che coinvolge in maniera significativa la Toscana, con interventi nelle province di Massa Carrara e Lucca, ma anche la Liguria, nella provincia di La Spezia, e la Lombardia, in provincia di Milano.

Nell'operazione, coordinata dalla direzione investigativa antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova e condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara, insieme al centro operativo della Dia di Firenze, con il coordinamento di Europol ed Eurojust per i risvolti in campo internazionale, sono impegnati 80 uomini di questi reparti e dei comandi territoriali dell'Arma, oltre a componenti specialistiche della Dia e dell'arma dei carabinieri: elicotteri, cinofili e a.p.i., aliquote di primo intervento, che operano in situazioni ad alto rischio in cui è richiesto un intervento rapido e deciso.

I dettagli saranno resi noti in tarda mattinata.

Notizia in aggiornamento