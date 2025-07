Hashish nascosto in casa e 9.400 euro in contanti: arrestato per spaccio un 45enne a Firenze

Firenze, 1 luglio 2025 – Operazione antidroga congiunta a Firenze tra la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato San Giovanni e quelli della squadra antidroga del reparto antidegrado hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne di origine marocchina per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Denunciato a piede libero l’acquirente, un connazionale di 58 anni.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione di probabile attività di spaccio nella zona di via Passavanti. Gli agenti hanno così predisposto un servizio di osservazione ben mirato che ha portato a seguire il 45enne in via Passavanti e poi in via Brunetto Latini, dove è stato visto cedere un involucro – poi risultato un panetto di hashish – in cambio di denaro ad un altro uomo.

Fermati entrambi, l’acquirente è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish, mentre lo spacciatore è stato perquisito e, successivamente, sono stati ispezionati i due appartamenti da lui usati. Nell’abitazione di via Passavanti, nascosti in un vano sopra la porta del bagno, gli agenti hanno così scoperto 28 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,748 chili. In un secondo appartamento, in via Montefeltro, è stata rinvenuta una somma di 9.400 euro in contanti, occultata dentro un calzino nel vano contenitore di un letto matrimoniale. L’uomo non ha saputo giustificare la provenienza del denaro. E tutto il materiale e il contante sono stati sequestrati.

Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona, è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. «Un brillante intervento contro lo spaccio – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio –. Questa ennesima operazione congiunta rientra nella collaborazione avviata tra l’amministrazione, la prefettura, la questura e le forze dell’ordine, che giorno dopo giorno sta dando risultati e risposte importanti alle richieste di sicurezza dei cittadini. Continuiamo così, al lavoro insieme per combattere l’illegalità».