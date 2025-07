Firenze, scippo ai danni di un’anziana: nei guai due minorenni

Firenze, 1 luglio 2025 – Due giovanissimi, di 16 e 17 anni, sono stati fermati per rapina aggravata dopo lo scippo avvenuto ai danni di un’anziana. E’ successo nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno, a Firenze. L’intervento da parte del personale della squadra mobile è scattato nella tarda mattinata: nel mirino due minorenni di origine egiziana e tunisina.

A chiamare la polizia è stata proprio l’86enne: i due giovani l’avrebbero notata al supermercato di via di Novoli e l'avrebbero seguita fino alla propria abitazione, in via Tagliaferri. Mentre il 16enne faceva da palo, l’altro si sarebbe introdotto all'interno dell'androne e avrebbe agganciato la collana d'oro indossata dalla signora, riuscendo a strappargliela nonostante l'86enne avesse provato ad opporre resistenza. A questo punto, i due minorenni sono fuggiti via, ma sono stati rintracciati dopo qualche ora dagli agenti che non hanno mai interrotto le ricerche in zona.

All'esito dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto nella scarpa del 16enne un gancio di chiusura in oro, corrispondente a quello denunciato dalla 86enne; all'interno del calzino, invece, la somma di 165 euro. I due minori, già gravati da precedenti penali, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, sono stati arrestati e accompagnati presso l’istituto penitenziario minorile.