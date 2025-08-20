Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

Capalbio (Grosseto), 20 agosto 2025 – Stava svolgendo qualche lavoretto nel capannone accanto a casa, proprio davanti al punto dell’impatto costato la vita ad Alessandro Loschiavo. Una routine rotta dal rumore delle lamiere.

“Ero solo, mia moglie era andata a trovare un’amica, e ho sentito un rumore fortissimo, un grande boato - ha raccontato Mario Russo che risiede davanti alla rivendita del caseificio - e sono uscito a vedere cosa fosse successo. Ho visto il tir finito dentro l’azienda, il tetto della struttura ancora non era crollato, quello è successo dopo un po’”.

Ore dopo l’accaduto è ancora lì, in piedi, a guardare la strada. Poi si siede sulle scale esterne della sua abitazione. Pochi metri più in là l’auto accartocciata, finita fuori strada dopo l’impatto con il tir. “I soccorsi sono giunti subito - ha detto -, è a rrivato anche l’elicottero, hanno tirato fuori l’ossigeno, ma ormai non c’era più niente da fare”. Scuote la testa, il signor Russo. “Ormai ho la mia età, non ho paura più di niente” afferma.

Ma la rabbia è tanta. “Questa è una delle strade più importanti d’Italia - le sue parole - eppure nessuno fa niente per fermare questa strage. E non riesco a capire perché. Parlo con le persone dicono che ora mancano i soldi, che la situazione potrebbe sbloccarsi tra pochi anni, ma mentre aspettiamo che vengano concretizzati i progetti, il numero dei morti sull’Aurelia aumenta sempre di più”. Quello di ieri pomeriggio, non è stato l’unico incidente mortale a cui ha assistito Mario Russo.

“Proprio qua vicino ha perso la vita una madre che andava a recuperare la figlia”. Indica il luogo dell’impatto e scuote ancora la testa.

A.G.