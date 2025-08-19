Capalbio, scontro auto-tir: tremendo incidente sull’Aurelia. Un morto e un ferito grave

Capalbio (Grosseto), 19 agosto 2025 – Un altro terribile incidente sulle strade della Toscana. E’ successo lungo l’Aurelia, all’altezza del km 134, nel Comune di Capalbio. A scontrarsi sono stati un’auto e un tir ed il bilancio è gravissimo: un uomo di 59 anni, quello alla guida dell’autovettura, è morto mentre il camionista di 58 è rimasto gravemente ferito (ma non in pericolo di vita). Ferito in maniera più lieve anche un ragazzo.

Il teatro dello scontro avvenuto lungo l'Aurelia a Capalbio

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17. Secondo una prima ricostruzione, a seguito dell’impatto, il mezzo pesante è uscito di carreggiata ed ha urtato un’attività commerciale, danneggiando parte della tettoia esterna. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per rimuovere il mezzo pesante, verificare la stabilità della struttura e procedere all’estrazione della salma.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con due squadre (Orbetello e Grosseto) erano presenti Carabinieri, Polizia Stradale e personale sanitario del 118. È stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso che, vista la gravità dell’evento e il tragico epilogo, è stato successivamente fatto rientrare in sede senza intervenire. Incolume il conducente del mezzo pesante e i tre occupanti della struttura, un negozio di generi alimentari, che hanno velocemente fatto in tempo a portarsi all’esterno. Ferita in modo lieve e trasportata all’ospedale di Orbetello una terza persona che si trovava all’interno del negozio.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’arrivo dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento