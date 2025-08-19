Resistenza difficile

CronacaCapalbio, scontro auto-tir: tremendo incidente sull’Aurelia. Un morto e un ferito grave
19 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Capalbio, scontro auto-tir: tremendo incidente sull’Aurelia. Un morto e un ferito grave

Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 134, non lontano dal confine con il Lazio. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Il camion ha terminato la sua corsa contro un caseificio

Il camion coinvolto nello scontro lungo l'Aurelia a Capalbio

Il camion coinvolto nello scontro lungo l'Aurelia a Capalbio

Capalbio (Grosseto), 19 agosto 2025 – Un altro terribile incidente sulle strade della Toscana. E’ successo lungo l’Aurelia, all’altezza del km 134, nel Comune di Capalbio. A scontrarsi sono stati un’auto e un tir ed il bilancio è gravissimo: un uomo di 59 anni, quello alla guida dell’autovettura, è morto mentre il camionista di 58 è rimasto gravemente ferito (ma non in pericolo di vita). Ferito in maniera più lieve anche un ragazzo.

Il teatro dello scontro avvenuto lungo l'Aurelia a Capalbio
Il teatro dello scontro avvenuto lungo l'Aurelia a Capalbio

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17. Secondo una prima ricostruzione, a seguito dell’impatto, il mezzo pesante è uscito di carreggiata ed ha urtato un’attività commerciale, danneggiando parte della tettoia esterna. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per rimuovere il mezzo pesante, verificare la stabilità della struttura e procedere all’estrazione della salma.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con due squadre (Orbetello e Grosseto) erano presenti Carabinieri, Polizia Stradale e personale sanitario del 118. È stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso che, vista la gravità dell’evento e il tragico epilogo, è stato successivamente fatto rientrare in sede senza intervenire. Incolume il conducente del mezzo pesante e i tre occupanti della struttura, un negozio di generi alimentari, che hanno velocemente fatto in tempo a portarsi all’esterno. Ferita in modo lieve e trasportata all’ospedale di Orbetello una terza persona che si trovava all’interno del negozio.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’arrivo dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento

