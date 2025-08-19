La storia a piccoli passi

19 ago 2025
CRISTINA RUFINI
Cronaca
Veleno per topi in alcune vie. Muore un cane

GROSSETOUn cocker, Lapo, è morto dopo tre giorni di agonia. Probabilmente per avere ingerito in strada veleno per topi. Questo il ’verdetto’ che è stato dato dai veterinari che lo hanno visitato al suo proprietario. E, secondo quanto ricostruito è accaduto tre giorni fa nella zona del Sacro Cuore, tra via Toscana, via Calabria e via Friuli. Torna purtroppo l’emergenza dei veleni sparsi in alcune zone e che possono essere molto pericolosi per i nostri amici a quattro zampe, ma che potrebbero esserlo anche per i bambini ad esempio. Il cane non ha mostrato subito i sintomi dell’avvelenamento, perché così capita con il veleno per topi. Ha iniziato a stare male tre giorni dopo.

Da qui è iniziata l’odissea del suo proprietario, che è passato di veterinario in veterinario per capire che cosa fosse successo al piccolo Lapo. Alla fine il verdetto: ha ingerito veleno per topi. Purtroppo non è il primo caso simile in città.In passato, anche in altre aree di Grosseto, erano state segnalate zone in cui erano state disseminate polpette avvelenate.In questo caso invece è sicuro che si sia trattato di veleno per topi, che dopo qualche giorno dall’ingestione dà sintomi come letargia, inappetenza e sanguinamento in alcuni parti del corpo. È fondamentale che l’animale venga portato subito dal veterinario, perché prima si riesce a intervenire, prima è possibile salvarlo.

© Riproduzione riservata

