Ladri dall’imprenditore: cercavano la collezione di orologi Rolex, trovano solo le scatole vuote

Carmignano (Prato), 17 agosto 2025 – Ladri in azione il giorno di Ferragosto a Seano e Artimino. E nei giorni precedenti le telecamere dei cittadini avevano ripreso a Comeana vari tentativi di intrusione nelle case da parte di uomini incappucciati. Questa volta è toccato all’imprenditore Rocco Spinelli, titolare delle ferramenta di Seano e Oste, rientrare alle 23,30 e trovare la casa a soqquadro.

I ladri puntavano alla sua collezione di orologi Rolex ma si sono accontentati delle scatole vuote. “Sono entrati dalla finestra – racconta Spinelli che vive a Seano con la moglie e il figlio- e hanno svaligiato sia il primo piano che il piano terra. Hanno preso fotocamere digitali, qualche soldo (150/200 euro) un paio di collanine d’oro e le scatole dei Rolex perché fortunatamente gli orologi li tengo in cassetta di sicurezza in banca. Ho paura che mi abbiano puntato e seguito da qualche tempo, pensavano di trovare soldi e orologi di valore e invece....Ieri sera, fra l’altro, era la prima sera che mi allontanavo fuori provincia, mia moglie e mio figlio sono al mare. E in poche ore si è consumato il furto con ingente danno alla finestra”.

All’imprenditore non è rimasto altro che chiamare i carabinieri per il sopralluogo e per la denuncia. Questo colpo è stato sicuramente pianificato e mirato a rubare gli orologi Rolex o altri beni di valore che potevano essere in casa. I ladri, però, sono in giro di giorno e di notte per Seano: ieri un residente di via Catro ha riferito di aver visto, nella notte fra venerdì e sabato, puntare con una torcia balconi e finestre per scovare abitazioni con i proprietari in vacanza.

Ferragosto amarissimo per la famiglia della docente pratese Elena Ferretti: “In via della Chiesa - racconta la docente nel gruppo social di Carmignano - all’ora di pranzo, hanno spaccato il finestrino della macchina e rubato tutti i bagagli all’interno. Se qualcuno, nei prossimi giorni, trovasse qualcosa, ci farebbe immenso piacere a contattarci. Sopra c’è il mio nome e quello di mio marito Mario Vassallo e di mio figlio”.

La piaga delle spaccate ai finestrini ad Artimino sia in via della Chiesa sia in viale Papa Giovanni XXIII va avanti da mesi, il titolare del ristorante da Delfina ha messo un cartello di avvisi a sue spese ma il fenomeno pare inarrestabile. Infine, ieri, in zona Coop a Seano segnalati ai carabinieri tre giovani che controllano le case.