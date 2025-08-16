Nella morsa del caldo, ma l’afa ha le ore contate. Ecco come cambia il tempo in Toscana

La lezione di Monaco 1938

CronacaNella morsa del caldo, ma l’afa ha le ore contate. Ecco come cambia il tempo in Toscana
16 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Anche oggi bollino rosso per il caldo a Firenze, ma da domenica comincerà la discesa delle temperature massime e ci sarà anche un po’ di pioggia

Ferragosto, turisti in centro a Firenze: ci si ripara dal sole (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Per approfondire:

Firenze, 16 agosto 2025 – Coraggio, c’è da tenere duro ancora un po’ per far fronte all’ondata di caldo che da giorni tiene in scacco la Toscana. Anche oggi Firenze è tra le città con il bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore (insieme a Bologna, Bolzano, Brescia,  Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Un altro weekend bollente, soprattutto nella giornata di sabato, ma da domenica è previsto un calo delle temperature massime e anche l’arrivo di qualche pioggia, secondo le previsioni del Lamma.

Le temperature in Toscana

Ieri il Cfr (Centro funzionale della Regione Toscana) ha comunque fatto segnare massime sotto i 40 gradi nella regione: il record di giornata in provincia di Pistoia, con i 38,7° registrati dalle stazioni meteo di castelmartini (Larciano) e Pescia. Sopra i 38 gradi anche Firenze, EmpoliCapannori (Lucca), Pomarance e Casciana Terme (Pisa), Massa, mentre venerdì a Firenze si sono toccati i 40,4°.

Le previsioni del tempo

Secondo quanto riporta il Cfr, oggi il tempo è previsto sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi occidentali dove non si escludono isolati rovesci (Amiata). Temperature stazionarie su valori ben oltre le medie stagionali con punte di 39-40 gradi nelle pianure dell'interno.  

Domenica 17 agosto, però, a fronte di temperature minime stazionarie, le massime sono previste in calo con punte di 37 gradi in Maremma e all’Argentario, ma “solo” 33-34 nella piana fiorentino-pratese-pistoiese. Il cielo è previsto parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci o brevi temporali pomeridiani sui rilievi un po’ dappertutto: dalla Garfagnana all’Amiata, dall’Appennino pratese alla Montagna pistoiese.

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di rovesci o brevi temporali nelle zone interne e soprattutto massime in ulteriore calo (32-33 gradi in pianura). Sempre caldo, insomma, ma decisamente più ragionevole.

