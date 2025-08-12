Colpo al mercato di Forte dei Marmi: rubato zaino con gioielli a esperta di antiquariato

Forte dei Marmi, 12 agosto 2025 – Clamoroso furto di gioielli d’epoca al mercato dell’antiquariato in piazza Dante a Forte dei Marmi. Vittima una delle operatrici del settore che, al momento della chiusura del banco, si è vista portar via lo zaino all’interno del quale aveva già riposto tutti i preziosi da caricare sul furgone: oggetti second hand di grandi marche per un valore di circa 100mila euro.

A subire il danno una coppia di espositori proveniente da Modena già proprietaria di due negozi specializzati in bijoux, borse vintage e articoli di alta selezione. Operatori che da anni partecipano al mercato dell’antiquariato e che hanno una clientela di personaggi conosciuti del mondo della politica e dello spettacolo. Molto probabilmente la presenza di quel banco così ’appetitoso’ presente sabato e domenica all’appuntamento in piazza Dante non è proprio sfuggito all’occhio attento dei malviventi. Che, sicuramente, hanno perlustrato la zona e ben osservato la tipologia dei gioielli proposti negli espositori. In sostanza hanno tenuto la coppia sotto osservazione, studiando il momento migliore per poter agire. Infatti domenica intorno alle 20, quando gli antiquari stavano smontando tutti gli allestimenti si è consumato il furto. L’operatrice, una sessantenne di Modena, era infatti seduta su una panchina della piazza lato via Mazzini dopo aver tolto la merce dal banco; stava infatti aspettando il marito che si era assentato per pochi minuti, prima di caricare tutto sul furgone e far ritorno a casa.

A quel punto le si sono avvicinati due uomini che hanno iniziato ad attaccare bottone distraendola mentre un terzo complice ha arraffato lo zainetto che la donna aveva accanto a sè con tutti i gioielli all’interno. I ladri sono fuggiti a gambe levate, tra le urla della vittima che ha accusato un malore. A soccorrerla gli altri espositori che erano anch’essi intenti a caricare i mezzi per sgomberare la piazza. Sul posto si è precipitata una pattuglia della polizia del Forte per raccogliere testimonianze ed un identikit degli sconosciuti che hanno usato uno stratagemma così abile a sviare la vittima. E’ molto probabile che si tratti di giovani che già nel pomeriggio si erano avvicinati al banco a chiedere informazioni sul prezzo di alcuni oggetti. La polizia ha già acquisito i filmati delle telecamere di zona.