Palio, gioia e polemiche . Il guzzo Grecale rovinato. Sarà riparato da il Valle

Danneggiato il guzzo Grecale, il rione Valle dovrà provvedere alle riparazioni. E non è escluso che saranno realizzate dal Comune nuove imbarcazioni per il Palio di Porto Ercole, con gli attuali che rimarrebbero a Porto Santo Stefano. L’82° Palio Marinaro dell’Argentario è andato in archivio, anche se l’ultimo atto sarà quello della festa che si terrà sabato. In archivio, non senza strascichi: se uno dei quattro battelli avrà bisogno di lavori straordinari per tornare a posto, non è mancata qualche polemica su striscioni un po’ troppo sopra le righe realizzati in occasione della rassegna.

Per il sindaco, Arturo Cerulli, qualcosa ci sarà da rivedere dal punto di vista delle premiazioni, nonostante "la gestione sia migliorata rispetto agli altri anni". "Siamo riusciti a contenere la presenza di persone in stato di ebbrezza nel palazzo comunale al termine della gara". Sul guzzo. "Andrà certamente riparato e sarà fatto dal rione che lo ha danneggiato – specifica il primo cittadino –. Sono sicuro che verrà fatto a regola d’arte e tornerà uguale agli altri. Non sono barche nuove, ma dopo alcuni restauri erano stati sistemati. Ogni anno c’è qualcosa che va aggiustato, del resto c’è la cattiva usanza dell’affondamento dei guzzi che fa sì che qualcosa accada. Io penso che, per evitare polemiche che hanno poco senso, Porto Ercole debba avere i propri guzzi e Porto Santo Stefano i suoi. Se avremo la disponibilità di acquistare dei nuovi guzzi per Porto Ercole lo faremo".

Cerulli si è espresso anche sugli sfottò e sugli striscioni sopra le righe. "Il nostro non è un Palio di facile esportazione, ma per Porto Santo Stefano è una tradizione e crea un attaccamento particolare – sottolinea –. Anche atteggiamenti più o meno deprecabili vengono fuori da una storia infinita. Non sono giustificabili, ma c’è un grande livello di appartenenza. Poi l’Ente Palio deciderà se dare delle multe agli autori di gesti che vogliamo limitare al massimo". "Devo anche dire – aggiunge – che quest’anno la presenza di molta meno gente ubriaca ha fatto sì che la gestione del palazzo comunale, seppur non ottimale, sia migliorata. Ma ancora non ci siamo e il prossimo anno faremo il resto delle premiazioni singole il giorno seguente. Grazie alle forze dell’ordine per tutto il lavoro egregio svolto senza intoppi".

Andrea Capitani