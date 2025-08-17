Un trionfo senza storia. Il Valle si aggiudica l’82° Palio Marinaro. Sabato i festeggiamenti

Un Palio senza storia. Il Valle ha vinto l’edizione numero 82 del Palio Marinaro dell’Argentario, alzando lo stendardo realizzato da Luigina Loffredo e dedicato, oltre alla Madonna dell’Assunta, anche a Renzo Fanciulli e al maestro Francesco Fanciulli. La gioia dei tifosi biancocelesti si è scatenata già dalle prime vasche, che hanno visto l’armo del Valle portarsi subito avanti e conquistare, metro dopo metro, un vantaggio che fino ai 4000 è andato sempre più allungandosi, fino ad arrivare con il tempo di 24’ 16’’ (secondo di sempre), a ben 30 secondi dalla Fortezza, giunta seconda.

Se, però, tra il primo e il secondo posto non c’è stata lotta, i rossogialloverdi di via del Forte hanno dovuto sudare per avere la meglio sulla terza classificata, la Pilarella, che a una girata dalla fine si era anche avvicinata. Niente da fare per la Croce, che ha tagliato il traguardo al quarto posto. Bandiera alzata quindi per il timoniere del Valle Alessio Bausani già molto prima della linea finale, portando a casa il 18° Palio della storia biancoceleste assieme al capovoga Rocco Terramoccia, al secondo reme Gianmarco Russo, al terzo Alessandro Benedetti e al quarto Alessandro Galatolo.

I festeggiamenti sono poi andati avanti fino alle ore piccole, con i caroselli che sono proseguiti assieme allo stendardo sia tra le vie di Porto Santo Stefano che di fronte alla sede del Valle. Ma quella di Ferragosto è stata comunque una giornata di festa per tutti a partire già dal primo pomeriggio, con le coloratissime sfilate dei quattro rioni. Secondo la classifica stilata dalla giuria dell’Ente Palio, ha vinto il premio come miglior sfilata la Croce con il tema delle Olimpiadi, seconda la Pilarella con i texani, terza la Fortezza con l’orto e quarto il Valle con il tema dell’Argentina.

Bandiere, cori, un tifo all’impazzata fino al momento dello sparo al calar del sole, quando con il fiato in gola è partita la gara. Senza dimenticare le premiazioni finali avvenute sul balcone del palazzo comunale, con il popolo biancoceleste assiepato sotto la struttura. Il sindaco Arturo Cerulli ha poi consegnato il drappo e i premi a tutti i partecipanti, anche se ha anche annunciato che il prossimo anno le coppe verranno consegnate il 16 agosto, per evitare che appena dopo il Palio ci sia troppo affollamento nel palazzo.

L’82ma edizione del Palio Marinaro dell’Argentario va quindi in archivio con la vittoria del Valle, che adesso festeggerà nuovamente sabato 23 nel parcheggio del piazzale Sant’Andrea.

Andrea Capitani