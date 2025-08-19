Atmosfera swing per il Grey Cat. A Marina arriva Nico Gori

GROSSETOAl Grey Cat Jazz Festival 2025 arriva Nico Gori Swing 10Tet, in concerto a Marina di Grosseto questa sera alle 21,30 al Forte di San Rocco. L’ingresso sarà al costo di 12 euro, 10 euro il ridotto. Il Nico Gori Swing 10tet, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori – considerato tra i migliori al mondo secondo la prestigiosa rivista DownBeat – celebra dieci anni di attività con l’uscita del suo nuovo album: "10 Years!!!", uscito il 7 giugno 2025.

Una tappa significativa, che sancisce il consolidamento di un progetto esplosivo e al contempo raffinato, tra i più brillanti della scena jazz italiana. Nel corso del decennio, il 10tet si è esibito nei principali festival italiani: Umbria Jazz, JazzMi, Moncalieri Jazz, Ancona Jazz, Crossroads, Ravenna Jazz, La Versiliana, Grey Cat, Barga Jazz, Firenze Jazz Festival, Pisa Jazz, Chiavari in Jazz e molti altri. Prodotto in collaborazione con Pisa Jazz, il progetto ha ospitato sul palco alcuni dei nomi più autorevoli del panorama musicale e artistico italiano: Renzo Arbore, Stefano Bollani, Drusilla Foer, Rossana Casale, Adriano Giannini, Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.

Con una discografia che include il live d’esordio "Dancing Swing Party" (2016), il frizzante "Swingin’ Hips" (2018), l’irresistibile natalizio "The Tentet is Coming to Town" (2018) e l’elegante "Swing Classics" (2021), il nuovo "Ten Years!!!" rappresenta un punto di arrivo e, al tempo stesso, un nuovo entusiasmante inizio.

La band è composta da Nico Gori al clarinetto, direzione e arrangiamenti, Vladimiro Carboni alla batteria, Matteo Anelli al contrabbasso, Federico Frassi al piano, Renzo Cristiano Telloli al sax alto, Francesco Felici al sax tenore, Tommaso Iacoviello alla tromba, Silvio Bernardi al trombone, Mattia Donati alla chitarra e voce, Michela Lombardi alla voce e Iacopo Crudeli cantante. Gli appuntamenti con il Grey Cat proseguono nei prossimi giorni.