Firenze, l’ex sindaco Dario Nardella nel mirino dei ladri. Nuovo furto in villa: è il secondo raid in pochi mesi

Firenze, 18 agosto 2025 – Nei giorni scorsi i ladri hanno fatto ’visita’ nella casa dell’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. È la seconda volta in pochi mesi. Anche in questo caso, come nel blitz di giugno, il bottino è stato di poco conto.

Il furto sarebbe avvenuto nella notte, quando nessun componente della famiglia Nardella era presente nell’abitazione. Sul posto sono interventi i carabinieri della stazione di Oltrarno, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. La villa dell’europarlamentare del Partito Democratico si trova nella zona sud di Firenze.

A giugno scorso, i ladri fecero ingresso manomettendo la rete che delimita il giardino e forzando la porta del piano terra. Una volta dentro, rovistarono nei mobili del soggiorno senza però riuscire a portare via beni di valore. Anche in quel caso, nell’abitazione non erano presenti né la moglie né i figli dell’europarlamentare, che a sua volta si trovava a Bruxelles per alcuni appuntamenti istituzionali. In quel frangente, a spaventare i ladri, secondo quanto ricostruito, fu Ginger, il cane della famiglia Nardella, che avrebbe cominciato ad abbaiare, mettendo così in allerta i ’visitatori’ e sventando in parte il colpo.

Sul furto dell’altra notte, invece, i militari dell’Arma stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per individuare il passaggio attraverso il quale i balordi si sono introdotti nella proprietà dell’ex sindaco.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Oltrarno

Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Le forze dell’ordine, nel frattempo, hanno dato comunicazione della vicenda agli uffici di Roma, prassi comune quando il soggetto vittima del reato, in questo caso di furto in abitazione, è un esponente politico.

Qualche giorno fa era toccato a Denis Verdini. L’ex braccio destro di Berlusconi, nonché ’suocero’ del ministro Matteo Salvini (fidanzato con sua figlia Francesca), è stato infatti derubato nella sua bellissima ’Villa Montartino’ nella zona di Pian dei Giullari. I ladri hanno portato via gioielli e orologi preziosi mentre l’uomo dormiva.